A la recherche de musicien.nes amateur.trice.s ! Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan, lundi 12 février 2024.

A la recherche de musicien.nes amateur.trice.s ! En 2021, les Concerts en liberté ! ont connu un véritable succès pour leur lancement. Artistes amateurs, vous souhaitez participer à cette 4ème saison ? Envoyez votre candidature jusqu’au 1er avril ! 12 février – 31 mars Castanet-Tolosan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-12T08:00:00+01:00 – 2024-02-12T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-31T08:00:00+02:00 – 2024-03-31T18:00:00+02:00

En groupe ou en solo, vous êtes artistes amateurs et vous souhaitez jouer votre musique dans un lieu atypique à Castanet-Tolosan ?

Alors faites-vous connaître : téléchargez le dossier d’inscription :

et envoyez votre candidature jusqu’au 1er avril à service.culture@castanet-tolosan.fr.

La sélection des groupes aura lieu dans la foulée. A la clé pour les artistes retenu.es : un concert organisé avec le soutien en logistique et communication de la mairie et une semaine de résidence à la Ferme du Cavalié durant la saison culturelle 2024-2025.

Castanet-Tolosan CASTANET-TOLOSAN Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.castanet-tolosan.fr/fileadmin/02_Vivante/Culture/Concerts_en_liberte_2024/R%C3%A8glement_concerts_en_libert%C3%A9-2024.pdf »}, {« link »: « https://www.castanet-tolosan.fr/fileadmin/02_Vivante/Culture/Concerts_en_liberte_2024/Fiche_d_inscription_concerts_en_libert%C3%A9.pdf »}, {« link »: « mailto:service.culture@castanet-tolosan.fr »}]