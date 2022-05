A la recherche de Madame Cezanne Aix-en-Provence, 25 juin 2022, Aix-en-Provence.

Sur proposition de l’association Arts Vivants, Mylène Duc, artiste plasticienne, esquisse au musée Granet et à l’atelier des Lauves un portrait en creux de Madame Cézanne, et réhabilite ainsi celle qui était surnommée la boule , ce faisant, elle redonne à Hortense Fiquet l’épaisseur de la présence qui fait la force et l’intérêt des portraits que Cézanne a réalisés. r r nLa postérité l’a pour autant dépossédée de toute identité propre et ne retient que r nle nom du peintre et sa place auprès de lui : C’est Madame Cezanne . Autour du portrait de Madame Cézanne en dépôt au musée Granet et des archives familiales, Mylène Duc dessine une carte mentale de Madame Cézanne. r r nCette proposition donnera lieu à une conversation avec François Chédeville, Mylène Duc et Bruno Ely le 1er juillet 2022 à 18h au musée Granet.

A l’occasion du centenaire de la mort d’Hortense Fiquet, Mylène Duc rend hommage à Madame Cézanne, figure majeure de l’histoire de la peinture, rendue célèbre grâce aux 40 portraits réalisés d’elle par son mari

http://www.museegranet-aixenprovence.fr/

