À la recherche de l’oeuf perdu Saint-Briac-sur-Mer, 18 avril 2022, Saint-Briac-sur-Mer.

À la recherche de l’oeuf perdu Salle omnisports La Vallee Gatorge Saint-Briac-sur-Mer

2022-04-18 10:00:00 – 2022-04-18 12:00:00 Salle omnisports La Vallee Gatorge

Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Venez trouver les œufs cachés dans le jardin de la salle omnisports, lors de la traditionnelle chasse à l’œuf.

À 10h, top départ pour récupérer les chocolats cachés dans le parc.

Après la chasse aux œufs, les enfants pourront profiter du spectacle du magicien Strobineler ” Magie et chocolat…”.

Mélange magique entre chocolat noir et chocolat au lait… Un spectacle gourmand avec participation du public !

De la magie visuelle, interactive et du mentalisme.

Animation gratuite.

Lundi 18 avril 2022 – De 10h00 à 12h00 – Salle omnisport

animation@saintbriac.fr +33 2 99 88 32 34 https://www.saintbriac.fr/agenda/a-la-conquete-de-loeuf-perdu/

