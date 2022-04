À la recherche de l’étoile chez Jean Cocteau Maison Jean Cocteau, 14 mai 2022 18:00, Milly-la-Forêt.

Nuit des musées À la recherche de l’étoile chez Jean Cocteau Maison Jean Cocteau Samedi 14 mai, 18h00 Inscription obligatoire. Tarif : 10€. Nombre limité : 15 personnes

La Maison Jean Cocteau invite les plus petits à participer à un atelier immersif autour du thème de la nuit, où ils développeront leur créativité et leur imaginaire.

La Maison Jean Cocteau invite les enfants à la découvrir sous une nouvelle nuit, avec un atelier immersif. Proposé par l’association d’éducation culturelle et artistique Le Nadir, le programme inclut : un jeu de piste dans cet écrin propice à l’imagination et à la poésie où a vécu l’artiste ; un temps de réflexion et de partage sur le thème de la nuit à partir de chefs-d’oeuvre de l’histoire de la peinture et un atelier artistique de création d’étoiles en pâte Fimo qui se conclura par une introduction à l’écriture créative.

Maison de Jean Cocteau de 1947 à sa mort en 1963, la maison de Milly-la-Forêt vous propose de vous plonger dans l’atmosphère du poète polymorphe en visitant les pièces qui sont restées en état depuis le jour de sa mort, l’espace d’exposition où vous découvrirez son œuvre graphique, et les 1,5 ha de jardin.

Registration required. Price: €10. Limited number: 15 people Saturday 14 May, 18:00

House of Jean Cocteau of 1947 in its death in 1963, the house of Milly-la-Forêt suggests you plunging into the atmosphere of the polymorphous poet by visiting the rooms(parts,plays) which stayed in state since the day of his(her,its) death, the space of exhibition(exposure) where you will discover its graphic work, and 1,5 hectares of garden.

La Maison Jean Cocteau invita a los niños a descubrirla bajo una nueva noche, con un taller inmersivo. Propuesto por la asociación de educación cultural y artística Le Nadir, el programa incluye: un juego de pista en este entorno propicio a la imaginación y a la poesía donde vivió el artista; un tiempo de reflexión y de intercambio sobre el tema de la noche a partir de chefs-obra de la historia de la pintura y un taller artístico de creación de estrellas de pasta de arcilla de Fimo que concluirá con una introducción a la escritura creativa.

Inscripción obligatoria. Tarifa: 10€. Número limitado: 15 personas Sábado 14 mayo, 18:00

15 rue du Lau 91490 Milly-la-Forêt 91490 Milly-la-Forêt Île-de-France