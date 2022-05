À la recherche de l’étoile chez Jean Cocteau Maison Jean Cocteau, 14 mai 2022, Milly-la-Forêt.

À la recherche de l’étoile chez Jean Cocteau

Maison Jean Cocteau, le samedi 14 mai à 18:00

La Maison Jean Cocteau invite les enfants à la découvrir sous une nouvelle nuit, avec un atelier immersif. Proposé par l’association d’éducation culturelle et artistique Le Nadir, le programme inclut : un jeu de piste dans cet écrin propice à l’imagination et à la poésie où a vécu l’artiste ; un temps de réflexion et de partage sur le thème de la nuit à partir de chefs-d’oeuvre de l’histoire de la peinture et un atelier artistique de création d’étoiles en pâte Fimo qui se conclura par une introduction à l’écriture créative.

Inscription obligatoire. Tarif : 10€. Nombre limité : 15 personnes

Maison Jean Cocteau 15 rue du Lau 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T20:00:00