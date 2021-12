Carcassonne Archives départementales de l'Aude Aude, Carcassonne À la recherche de la peur dans les contes populaires. Archives départementales de l’Aude Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

À la recherche de la peur dans les contes populaires.

Archives départementales de l'Aude, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:30



**Conférence de Josiane Bru (ethnologue).** Le conte du garçon qui part à la recherche de la peur est sans doute le seul conte de tradition orale dans lequel le jeune héros part volontairement à la recherche de la peur : il n’acceptera de se marier qu’à condition de la connaître. En suivant, grâce aux riches versions recueillies dans l’Aude durant les XIXe et XXe siècles, les chemins qu’il parcourt pour y parvenir nous aborderons la question plus large la question du passage par l’Au-delà et sa fonction dans les contes merveilleux européens. Conférence de Josiane Bru (ethnologue) Archives départementales de l’Aude 41 avenue Claude Bernard 11000 Carcassonne Carcassonne Aude

