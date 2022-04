À la recherche de la Mygale à chaussette Lunery Lunery Catégories d’évènement: 18400

Lunery

À la recherche de la Mygale à chaussette Lunery, 18 juin 2022, Lunery. À la recherche de la Mygale à chaussette Lunery

2022-06-18 18:00:00 – 2022-06-18 23:00:00

Lunery 18400 Lunery Lors de cette soirée, nous partirons à la recherche d’une espèce particulière, appelée Mygale à chaussette, tout en observant les autres habitants des herbes et des rocailles. © ENS CG18

Lunery

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: 18400, Lunery Autres Lieu Lunery Adresse Ville Lunery lieuville Lunery Departement 18400

Lunery Lunery 18400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lunery/

À la recherche de la Mygale à chaussette Lunery 2022-06-18 was last modified: by À la recherche de la Mygale à chaussette Lunery Lunery 18 juin 2022 18400 Lunery

Lunery 18400