Lapan

Lors de cette soirée, nous partirons à la recherche d'une espèce particulière, appelée Mygale à chaussette, tout en observant les autres habitants des herbes et des rocailles.

Prévoir des chaussures fermées, un pique-nique et une lampe de poche. Le lieu du rendez-vous vous sera communiqué à l'inscription, obligatoire avant le 17 juin à midi. Animation proposée par le CEN Centre Val de Loire. Les pelouses calcaires accueillent une biodiversité exceptionnelle malgré les conditions difficiles imposées par le milieu. Certaines espèces sont déjà bien connues mais il en existe des plus discrètes et de petites tailles, qui peuvent réserver bien des surprises ! Ce sont les araignées.

sandra.gonzaga@cen-centrevaldeloire.org +33 2 48 83 00 28 https://www.cen-centrevaldeloire.org/

Conservatoire ENS

