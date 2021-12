À la recherche de la Loutre des Joncquiers Meyrargues, 19 février 2022, Meyrargues.

À la recherche de la Loutre des Joncquiers Meyrargues

2022-02-19 14:00:00 14:00:00 – 2022-02-19 17:00:00 17:00:00

Meyrargues Bouches-du-Rhône Meyrargues

Après le Castor, une autre espèce fait parler d’elle sur le site de l’Étang des Joncquiers, site géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur : c’est la Loutre !

Espèce discrète, elle revient progressivement dans la région et représente un des enjeux les plus forts du site. Bien que difficile à voir, elle nous laisse ça et là des indices de présence.

Venez découvrir cette espèce et les traces qu’elle nous laisse sur l’Étang des Joncquiers !

Venez découvrir la Loutre lors d’une sortie à l’Étang des Joncquiers

contact@cen-paca.org +33 4 42 20 03 83 http://www.cen-paca.org/

Après le Castor, une autre espèce fait parler d’elle sur le site de l’Étang des Joncquiers, site géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur : c’est la Loutre !

Espèce discrète, elle revient progressivement dans la région et représente un des enjeux les plus forts du site. Bien que difficile à voir, elle nous laisse ça et là des indices de présence.

Venez découvrir cette espèce et les traces qu’elle nous laisse sur l’Étang des Joncquiers !

Meyrargues

dernière mise à jour : 2021-12-13 par Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARBE) Provence Tourisme / Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARBE)Provence Tourisme / Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARBE)