le dimanche 19 septembre

Jeu de piste “**A la recherche de la brique perdue**” : En suivant un ouvrier de la Briqueterie, découvrez l’histoire de ce site. Observations, rébus, charades, informations historiques à retrouver sur les panneaux d’interprétation…

Pour les enfants de 7 à 12 ans, accompagnés d’un adulte. Pass sanitaire obligatoire pour les adultes. / sur inscription :

Jeu de piste pour les enfants sur le site historique d'une ancienne briqueterie La Grande Briqueterie Landerneau

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T13:00:00

