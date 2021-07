Perche en Nocé Perche en Nocé Orne, Perche en Nocé À la recherche de Gédéon Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: Orne

Perche en Nocé Orne Depuis la fin de l’hiver, un des habitants de Courboyer manque à l’appel… Pourtant, il joue un rôle très important dans la bonne marche du domaine.

A partir de cette énigme, les enfants, accompagnés de leurs parents et de Hypolite, le troglodyte, partent à la découverte du domaine de Courboyer et à la recherche de Gédéon.

