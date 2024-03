A la recherche de Frida K. Livres in Room Saint-Pol-de-Léon, jeudi 15 février 2024.

Dans le cadre de la conférence théâtralisée proposée par la comédienne Sylvie Van Cleven et l’artiste Georges Papazoff, en partenariat avec la ville de Saint-Pol-de-Léon, les élèves de première spécialité arts plastiques et de langue vivante espagnol (avec leurs professeurs John Bars, Rosa Carbonell et Carolina Hamon) du lycée du Kreisker exposent leurs projets artistiques.

Plusieurs activités plasticiennes leur ont été proposées dans ces deux matières autoportraits à partir d’une ou de plusieurs œuvre(s) de Frida Kahlo sur différents supports et thématiques, photos, dessins, peintures ou assemblages, cabinets de curiosités, vanités. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15

fin : 2024-03-15

Livres in Room 29 rue Général Leclerc

Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne contact@livresinroom.fr

