Nevers Palais Ducal de Nevers Nevers, Nièvre A la recherche d’Antoine Germain… Palais Ducal de Nevers Nevers

A la recherche d’Antoine Germain… Palais Ducal de Nevers, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Nevers. A la recherche d’Antoine Germain…

Palais Ducal de Nevers, le lundi 5 juillet à 12:30

Dans l’Espace Patrimoine, une courte vidéo introduit l’histoire d’Antoine, attachant personnage dont vous suivrez ensuite le parcours à travers la ville, en compagnie d’un guide.

7€/3,5€ – Sur inscription

maître faïencier à Nevers en 1659 Palais Ducal de Nevers Palais ducal nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-05T12:30:00 2021-07-05T14:00:00

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu Palais Ducal de Nevers Adresse Palais ducal nevers Ville Nevers lieuville Palais Ducal de Nevers Nevers