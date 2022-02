À la Racine Aix-en-Provence, 26 mars 2022, Aix-en-Provence.

Invité pour la première fois à Aix-en-Provence en 2006 avec son exposition « Labyrinthique intestin », il revient pour l’Édition 2022 en tant que commissaire d’exposition.

A la racine présente des artistes viscéraux, des auteurs généreux, hypnotiques, obsessionnels venant tous de tous les courants et contre-courants. Tous des frères d’art, bercés par la même racine créative dans laquelle s’entremêlent plusieurs mondes, avec certaines formes d’évidences visibles ou invisibles, où reste le muscle, la force, l’impact au détour d’une tranchée vivifiante creusée en commun.



« À la Racine » s’inscrit dans la ligne de ses éditions Tranchée Racine, des tabloïds géants pensés comme de nouveaux manifestes graphiques avec plus de 42 numéros publiés à ce jour et dans la continuité de sa dernière exposition collective à la Halle Saint Pierre (Paris).



// RENDEZ-VOUS //

Le samedi 26 mars à partir de 18h : Le Racine-Show, à la Galerie de La Manufacture

Comme Stéphane Blanquet ne fait jamais vraiment les choses comme les autres. Ici, pas de vernissage, si cette exposition doit être un évènement alors son ouverture aussi. Préparez-vous, le Racine-Show est une visite dans les terres profondes de ces univers alternatifs.

Stéphane Blanquet rassemble un plateau artistique regroupant un échantillon des plus grandes pointures de la scène underground internationale actuelle. Une vingtaine d’artistes sont présentés avec des créations originales

