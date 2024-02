A la poursuite du lapin de Paques Soumans, dimanche 14 avril 2024.

A la poursuite du lapin de Paques Soumans Creuse

Les Amis de la Chassagne organise un jeu de pistes A la poursuite du lapin de Pâques, découvrir l’emplacement du lapin de Pâques récompense assurée . Personnages vivants, six histoires et six lieux. Ateliers enfants, châteaux gonflable Buvette et petite restauration. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 13:00:00

fin : 2024-04-14 17:30:00

Lieu-dit La Chassagne

Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine

L’événement A la poursuite du lapin de Paques Soumans a été mis à jour le 2024-02-22 par Creuse Confluence Tourisme