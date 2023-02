A la poursuite du lapin ! Course aux énigmes de Pâques Bouxwiller Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

A la poursuite du lapin ! Course aux énigmes de Pâques, 5 avril 2023, Bouxwiller

2023-04-05 14:00:00 – 2023-04-16 17:30:00

Bas-Rhin EUR C’est Pâques au Musée du Pays de Hanau ! Un lapin s’est échappé de la garenne de Bouxwiller. Toute la cour est sens dessus dessous. Partez à sa recherche, résolvez les énigmes disposées sur votre chemin et redécouvrez le musée en famille de façon ludique. Une petite surprise en chocolat sera offerte aux enfants qui parviendront à débusquer le lapin !

