À la poursuite du Dr Green Mairie d’Alençon, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Alençon. À la poursuite du Dr Green

du samedi 10 juillet au samedi 21 août à Mairie d’Alençon

Un étrange inventeur a disparu. À l’aide d’Oracle, une intelligence artificielle, partez à la recherche des plans de sa dernière conception. Pour les retrouver, il vous faudra percer les secrets de mystérieuses portes. Un jeu de piste entre réel et virtuel, au cœur de la ville. Un concept original imaginé par l’association Les Humains du Numérique. Une sorte de chasse au trésor, le long d’un parcours dans le centre-ville d’Alençon autour de 4 portes à énigmes. De porte en porte, les joueurs, pour progresser, doivent évidemment observer, manipuler des objets, se triturer un peu les méninges… et lever la tête de l’écran. * Du 10 juillet au 22 août * Jeu gratuit (1h environ), à jouer en famille ou entre amis * Départ à la mairie d’Alençon * Lancez sur votre smartphone le lien [https://alencon.dehors.games](https://alencon.dehors.games) —————————————- Un jeu-concours sur Instagram Prenez-vous en photo devant une des portes du jeu et tentez de gagner des chèques cadeaux Shopinalencon d’une valeur de 50 € ! Un tirage aura lieu chaque semaine de l’événement. Rendez-vous sur la page Instagram de la Ville @alenconmaville pour participer. Règlement du jeu consultable sur le site de la Ville alencon.fr à partir du 10 juillet. Un jeu numérique et immersif à Alençon Mairie d’Alençon place foch Alençon Alençon Orne

