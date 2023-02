A la poursuite du diamant noir (la Truffe) et visite d’Uzès Rond-point de l’Hôtel de Ville, 2 avril 2023, Martigues .

A la poursuite du diamant noir (la Truffe) et visite d’Uzès

2023-04-02 – 2023-04-02

EUR A la conquête du diamant noir, la Truffe.



9H00 : Départ devant l’office de tourisme de Martigues.



10H30 : Arrivée aux Truffières d’Uzès.

Nous commençons par une partie en salle où vous sera expliqué d’où vient la truffe, ses différentes variétés, la truffe en gastronomie et un peu d’histoire (présentations de 30 à 45 minutes). Ensuite nous partons sur le terrain avec un parcours pédagogique sur la truffe et une démonstration de cavage (récolte de truffes) avec un chien dressé.



12h00 : Déjeuner sur place.



Exemple de menu :

Pâté en croûte maison (veau, porc, foie gras)

Baou au porc confit, oignons confits et déclinaison de choux

La fraise en trompe l’œil (purée de fraises et morceaux frais, mousse diplomate et glaçage chocolat. Vin (1 bouteille pour 4 personnes)



Après le déjeuner, départ pour un temps libre à Uzès.

Uzès domine la vallée de l’Eure, vous ne pouvez pas la rater : sa silhouette est reconnaissable au premier coup d’œil, avec son architecture médiévale parfaitement préservée etc.

Ce titre de «Ville d’art et d’histoire», elle l’a bien mérité. Partons ensemble à la découverte de cette ville emblématique de la Destination Pays d’Uzès Pont du Gard, comparée plus d’une fois à une véritable « cité Toscane ».



16h30 : Départ d’Uzès.

Retour à Martigues vers 18h00.

Une rencontre avec un artisan, une entreprise locale, un savoir faire, une tradition, couplée à une découverte culturelle et touristique de la région , et un menu à base de produits locaux et « fait maison »

