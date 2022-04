A la poursuite de la Cabro d’Or Les Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Balade contée. Paysage de légende. A la poursuite de la Cabro d'Or. En traversant le Val d'Enfer et ses curieuses formes érodées qui, dit-on, auraient inspiré l'Enfer de Dante, la légende de la Cabro d'Or semble habiter chaque recoin de ce paysage tourmenté. Le chemin rejoint ensuite le plateau de Baumanière qui abrite les vestiges d'une bastide de siège médiévale. Dans le cadre du LEADER Cabro d'Or.

