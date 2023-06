BALADE PEDESTRE DECOUVERTE DE LA PRODUCTION DE LA SPIRULINE A LA PLAINE SUR MER 163 Boulevard de la Tara Saint-Michel-Chef-Chef, 24 août 2023, Saint-Michel-Chef-Chef.

Saint-Michel-Chef-Chef,Loire-Atlantique

Découverte de la production de la spiruline, algue aux multiples vertus.

2023-08-24 à ; fin : 2023-08-24 17:30:00. .

A LA PLAINE SUR MER 163 Boulevard de la Tara RDV devant l’hôtel Anne de Bretagne

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Discover the production of spirulina, an algae with multiple virtues

Descubra la producción de espirulina, un alga con múltiples virtudes

Entdeckung der Produktion von Spirulina, einer Alge mit vielen positiven Eigenschaften

Mise à jour le 2023-06-02 par eSPRIT Pays de la Loire