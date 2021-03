Ploaré Plage du Ris,Douarnenez Ploaré À la plage ! Plage du Ris,Douarnenez Ploaré Catégorie d’évènement: Ploaré

À la plage ! Plage du Ris,Douarnenez, 28 mars 2021-28 mars 2021, Ploaré. À la plage !

Plage du Ris, Douarnenez, le dimanche 28 mars à 10:00

10h15 – Loic Jadé nous guidera sur l’estran à l’occasion des grandes marées, de la plage du Ris jusqu’à Trezmalaouen. Nous pourrons ainsi décourvrir les trésors laissés par la grande marée et se familiariser avec les termes bretons liés à cet environnement. Une promenade en breton pour les adultes et leurs enfants. Midi – Pique-nique. Chacun apporte de quoi manger. 13h30 -14h30 : Concours de chateaux de sable ! apportez vos pelles et vos seaux pour fabriquer des chateaux de sable qui résisteront à la marée ! Les parents non brittophones peuvent inscrire leurs enfants pour le concours, l’animatrice d’Emglev les prendra en charge de 13h30 à 14h30.

Entrée libre

Une journée en breton à la plage du Ris – Dournanenez Plage du Ris,Douarnenez Route du Ris, Douarnenez Ploaré

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-28T10:00:00 2021-03-28T15:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Ploaré Autres Lieu Plage du Ris,Douarnenez Adresse Route du Ris, Douarnenez Ville Ploaré