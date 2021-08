A la pêche au bonheur Montataire, 27 octobre 2021, Montataire.

A la pêche au bonheur 2021-10-27 15:30:00 – 2021-10-27 16:15:00

Montataire 60160

Bibliothèque Elsa Triolet – Conte musical dès 4 ans – Tout public – Durée 45 mn

C’est l’histoire d’une petite bonne femme qui grandit, qui aime, se trompe et recommence. Une petite bonne femme qui prend la route pour la vie avec, pour tout bagage, ses mots et son courage. Un exil parsemé de rencontres et d’embûches, d’ogres, d’ours ou de bernard-l’hermite pour découvrir comment vaincre ses peurs et celles des autres. Le premier souffle, les premiers mots, les premiers coups de coeur, les premières déceptions et les premières chansons, celles pour chaque moment de la vie : chansons pour la joie, pour la colère ou pour l’ennui. Ce spectacle se joue en proximité et en petit comité, pour privilégier le contact et libérer la parole des enfants. La musique et les mots plantent seuls le décor. L’imaginaire construit le reste…

Chloé Lacan Texte et musique • © Karine Desbonnes

contact@mairie-montataire.fr +33 3 44 27 39 70

Karine desbonnes

