Concert à La Plage de Vauveix : Benjamin Mousnier A la palge : Vauveix Royère-de-Vassivière Catégories d’Évènement: Creuse

Royère-de-Vassivière Concert à La Plage de Vauveix : Benjamin Mousnier A la palge : Vauveix Royère-de-Vassivière, 26 août 2023, Royère-de-Vassivière. Royère-de-Vassivière,Creuse Concert à la Plage de Vauveix : Style reprises jazz funk.

2023-08-26 fin : 2023-08-26 . .

A la palge : Vauveix

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Concert at Plage de Vauveix: Jazz funk covers Concierto en Plage de Vauveix: Jazz funk covers Konzert am Strand von Vauveix: Style reprises jazz funk Mise à jour le 2023-07-21 par OT Lac de Vassivière Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Royère-de-Vassivière Autres Lieu A la palge : Vauveix Adresse A la palge : Vauveix Ville Royère-de-Vassivière Departement Creuse Lieu Ville A la palge : Vauveix Royère-de-Vassivière

A la palge : Vauveix Royère-de-Vassivière Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/royere-de-vassiviere/