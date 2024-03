À la page, une épopée libresque Médiathèque Rangueil Toulouse, samedi 1 juin 2024.

À la page, une épopée libresque par la cie Rouge Virgule Samedi 1 juin, 11h00 Médiathèque Rangueil

Un espace vide, des livres et deux exploratrices. Elles s’aventurent dans les récits, plongent dans les albums, dévorent les histoires et se laissent déborder par les personnages, les territoires et les sons étranges qui jaillissent au détour des pages. Emportées par le jeu, elles empilent, étirent et déploient des atlas, des albums, des dictionnaires et des romans, des tout petits et des très grands, des brochés et des reliés…De cette aventure jubilatoire naîtra un engin hybride et fantastique. Leur permettra-t-il de partir à la découverte de nouveaux mondes ?

à partir de 1 an – Durée : 30 min

Samedi 1er juin à 11h

Médiathèque Rangueil

Inscription au 05 61 22 24 50

