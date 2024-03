À LA NUIT TOMBÉE Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou, jeudi 11 juillet 2024.

Entre spectacles visuels et sonores, performances

théâtrales, démonstrations équestres et visite du

patrimoine, à la tombée de la nuit, dans une ambiance

magique et envoutante, venez (re)découvrir le donjon

du château du Plessis-Macé et laissez-le vous raconter

son histoire… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-11 22:00:00

fin : 2024-07-11 22:00:00

Château du Plessis-Macé 2 rue de Bretagne

Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire mediation@anjou-theatre.fr

