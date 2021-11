Lyon 1er Arrondissement Lyon 1er Arrondissement Lyon-1ER-Arrondissement, Rhône À la mort, à la vie ! Lyon 1er Arrondissement Lyon 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon-1ER-Arrondissement

Lyon 1er Arrondissement Rhône Lyon 1er Arrondissement EUR L’exposition présente les typologies de la vanité de la fin du XVème siècle à l’art contemporain, avec une sélection de près de 150 œuvres : estampes, gravures, dessins, peintures, sculptures et installations. contact@mba-lyon.fr +33 4 72 10 17 40 http://www.mba-lyon.fr/ Musée des Beaux-Arts 20 place des Terreaux Lyon 1er Arrondissement

