du vendredi 26 novembre au dimanche 6 mars 2022

L’exposition À la mode. L’art de paraître au 18e siècle confronte des pièces textiles et picturales iconiques, révélant ainsi les influences réciproques entre le monde artistique et la naissance de la mode au 18e siècle. L’exposition réunit plus de 200 objets du 18e siècle, issus de grands musées textiles et de beaux-arts. Des tableaux emblématiques côtoient textiles précieux, dessins inédits, vêtements et accessoires, dont certains spécialement restaurés pour l’exposition. En collaboration exceptionnelle avec le Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris, Paris Musées. Coproduite avec le musée des Beaux-arts de Dijon, l’exposition y sera présentée du 13 mai au 22 août 2022. Site web : [https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/a-la-mode?fbclid=IwAR0s1hpk5VypC3QpQrTt6fBJqhTGjxjZqYeDNYnj7t25zUYuBj0lk7IMPdY](https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/a-la-mode?fbclid=IwAR0s1hpk5VypC3QpQrTt6fBJqhTGjxjZqYeDNYnj7t25zUYuBj0lk7IMPdY)

Plein tarif : 8 € Tarif réduit : 4 € (18-25 ans) Gratuité : – 18 ans, personne en situation de handicap, DE…

Musée d'arts de Nantes 10 rue Georges Clemenceau 44000 NANTES

