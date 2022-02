A la mode des Romains, atelier Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Un atelier pour découvrir la mode des Romains, essayer quelques vêtements et fabriquer une fibule, broche décorative qui permettait de tenir les drapés des tenues ! À 10h30, 14h et 16h, à partir de 6 ans, 2€ par participant en supplément de l’entrée du musée, [réservation obligatoire](https://my.weezevent.com/atelier-a-la-mode-des-romains).

2€ en supplément de l’entrée au musée, réservation obligatoire.

Un atelier pour découvrir la mode des Romains, essayer quelques vêtements et fabriquer une fibule, broche décorative qui permettait de tenir les drapés des tenues ! Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles, Vieux 14930 Vieux Calvados

2022-02-06T10:30:00 2022-02-06T12:00:00;2022-02-06T14:00:00 2022-02-06T15:30:00;2022-02-06T16:00:00 2022-02-06T17:30:00

