A la mode de chez nous – « 2022, année des textiles du monde »

Les tissus du Nord ont voyagé dans l’autre rive, Les femmes algériennes se sont appropriées ces étoffes pour les coudre et les travailler à leur mode. Cette mode est à son tour adoptée par les femmes algériennes du Nord qui arborent fièrement ces tenues traditionnelles dans les différentes cérémonies. Une mode qui évolue et se modernise mais qui porte en elle une partie de la mémoire collective des deux pays. Cette histoire de métissage est le sujet de la conférence-débat animée par Nassira Seddi, fondatrice de Caravansérail, art et artisanat d’Algérie, à laquelle l’**association Mémoires Plurielles** vous invite. Vous découvrirez également les traditions textiles algériennes grâce à une exposition de tenues typiques et de photographies.

Gratuit

Exposition et conférence-débat avec Nassira Seddi à la Médiathèque La Grand-Plage paar l'association Mémoires Plurielles

2022-03-19

