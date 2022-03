A la manière de … Pierre Gable Musée des arts et traditions populaires de Draguignan Draguignan Catégories d’évènement: Draguignan

Musée des arts et traditions populaires de Draguignan, le samedi 14 mai à 17:30

Une restitution sous forme d’exposition sera proposée au Musée des Arts et Traditions Populaires lors de la Nuit Européennes des Musées qui aura lieu le samedi 14 Mai. L’exposition photographique de Pierre Gable qui a eu lieu du 2 octobre 2021 au 29 janvier 2022 est à l’origine du projet « la classe, l’œuvre ». La classe de Moyenne section et Grande section de maternelle de l’école Marie Curie à Draguignan a pu bénéficier d’une visite de l’exposition avec l’artiste le 28 janvier. Cette rencontre avec le photographe a été l’occasion d’évoquer le travail du photographe et de découvrir les techniques employées. Les élèves ont découvert la photographie de la petite robe rouge qui sera le point de départ de leur exposition. Les élèves vont tenter de reproduire leur vision de cette photographie « à la manière de Pierre Gable… ».

Musée des arts et traditions populaires de Draguignan 75 place Georges Brassens, 83300 Draguignan, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

