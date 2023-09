À la manière de… Katsumi Komagata : atelier parents/enfants Bibliothèque Saint-Eloi Paris, 13 décembre 2023, Paris.

Le mercredi 13 décembre 2023

de 15h00 à 16h30

.Tout public. A partir de 4 ans. gratuit

Dans le cadre du temps fort jeunesse « à hauteur de bébés », la bibliothèque invite les enfants et leurs parents à découvrir les livres de Katsumi Komagata au cours d’un atelier !

Katsumi Komagata, graphiste japonais né en 1953, commence à publier des livres pour les enfants en 1990 avec les premiers titres de la série Little Eyes. Il vit et travaille à Tokyo où il a créé sa compagnie One Stroke.

Des livres pliés, dépliés, découpés pour lire et pour jouer. Un travail de couleurs et de formes, simple et subtil, transforme le livre en jeu, en sculpture.

Les bibliothécaires vous présenteront une malle remplie des trésors de Katsumi Komagata, et vous réaliserez à partir de collages un petit livre accordéon graphique et coloré à la manière de l’artiste !

mercredi 13 décembre, 15h

parents/enfants dès 4 ans

sur inscription à partir du 13 novembre

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

Les Trois Ourses – Bibliocité La valise de Katsumi Komagata