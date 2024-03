« À la loupe : la Cité idéale » Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Toulouse, samedi 16 mars 2024.

« À la loupe : la Cité idéale » Conférence / Utopies, mondes rêvés Samedi 16 mars, 16h30 Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan Gratuit (réservation conseillée)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T16:30:00+01:00 – 2024-03-16T17:15:00+01:00

Fin : 2024-03-16T16:30:00+01:00 – 2024-03-16T17:15:00+01:00

Organisation de l’espace et de la vie, formes et fonctions des bâtiments et espaces communs : l’homme a souvent rêvé de cités idéales, endroits de bien-vivre et de bien-être, reflets de notions politiques et morales. Cette conférence permet d’explorer quelques exemples de ce phénomène, entre utopie et dystopie.

Micro-Folie Toulouse Ernest-Renan 5 chemin d’Audibert, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

La peinture, Utopie, paradis – libre de droit