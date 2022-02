A la lisière des îles Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

A la lisière des îles Saint-Malo, 12 février 2022, Saint-Malo. A la lisière des îles Galerie Ombre et Lumière 49 Rue Georges Clemenceau Saint-Malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Exposition de peintures de Christine Guilloit

« Mes peintures sont une conjonction liée au temps qui s’écoule dans une relation étroite entre la vie à bord du voilier et une certaine vision de la Grèce. » +33 6 32 86 19 94 Exposition de peintures de Christine Guilloit

