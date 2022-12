A la ligne – Théâtre Tréguidel, 22 décembre 2022, Tréguidel Tréguidel.

Pièce « A la ligne » de Joseph Ponthus par la compagnie Mukashi Mukashi. Joseph Ponthus et ses lumineux « feuillets d’usine ». Joseph Ponthus incarne un texte populaire et engagé, pour un théâtre libre. Servi par deux comédiens, Fabiana Medina et Pierre-Yves Le Louarn, dans un lien constant avec le public, il parle à chacun, une langue directe, vive, familière, collective, limpide. En vers libres sans ponctuation. Joseph Ponthus réussit le pari étonnant de mêler poésie et réalisme, pour décrire dans le même chant, à la fois la dureté de la condition ouvrière sur les lignes de production de l’usine et l’intimité du rêve qui libère l’homme de sa chaîne. Il démonte les mécanismes de l’asservissement, il libère les corps de la pensée, il ouvre la porte de l’action. Et ce qui le sauve, c’est qu’il a une autre vie. Il connaît les auteurs latins, les poèmes d’Apollinaire et les chansons de Trenet. Et aussi la femme aimée, le chien Pok-Pok, l’odeur de la mer. Mais comment transposer le monologue de Ponthus, ouvrier intérimaire dans une conserverie et un abattoir, qui ne remplit la scène que par le rythme infatigable de ses phrases ? En en faisant un spectacle à deux voix, accompagné au piano accordéon. Une partition parfois drôle, parfois grave, toujours profondément humaine, un texte coup de poing, d’une force, d’une puissance inouïe, à la fois par la forme et le fond. C’est une plongée vertigineuse dans l’univers assourdissant et les cadences infernales des forçats de l’industrie agro-alimentaire. Tout public.

