le dimanche 10 avril à 17:00

Le Dimanche 10 avril au Théâtre de la Noue à 17h aura lieu la lecture gratuite de “A la ligne : Feuillets d’usine” de Joseph Ponthus. Ouvrier intérimaire, Joseph embauche jour après jour dans les usines de poissons et les abattoirs bretons. Par la magie d’une écriture drôle, coléreuse, fraternelle, l’existence ouvrière devient alors une odyssée où Ulysse combat des carcasses de boeuf et des tonnes de boulots comme autant de cyclopes.

Entrée libre

Théâtre de la Noue 12 place Berthie Albrecht 93100 Montreuil

2022-04-10T17:00:00 2022-04-10T18:00:00

