2022-05-18 18:30:00 – 2022-05-18 20:00:00

Lodève Hérault Lodève Sur deux jours à la Librairie Un point un trait : Murder Party

18 mai à 18h30 :

La fin du XIXéme siècle, vous faites partie des prestigieux invités d’un récital exceptionnel dans un théâtres privés de la ville de Londres, lorsqu’au milieu de la soirée…. UN MEURTRE EST COMMIS !

Un spectacle dont vous êtes le héros ! Pendant près de 2 heures, seul ou en équipe, vivez un moment ludique de théâtre immersif et interactif de qualité par la Compagnie du Capitaine.

19 mai à 18h30 :

1909, une atmosphère au cœur d’une histoire policière coup de théâtre. Pied de nez . Qui a tué cette femme de la haute société de manière aussi sauvage !

Un spectacle vif et drôle, une enquête haletante d’environ 1h30 menant ses personnage en quête de leur propre vérité par la compagnie Sand faire de bruit.

Réservation Obligatoire (place limité) Sur deux jours à la Librairie Un point un trait : Murder Party.

