À la lanterne Vézelay, 26 août 2022, Vézelay. À la lanterne Terrasse de la basilique Jardins de la terrasse Vézelay

2022-08-26 22:30:00 – 2022-08-26 Terrasse de la basilique Jardins de la terrasse

Vézelay Yonne EUR Suivez Les Itinérantes dans les jardins de la colline inspirée pour une escapade musicale nocturne envoûtante, où créatures enchantées et odes à la nature se racontent, se rencontrent, et s'illuminent à la lueur des lanternes…

