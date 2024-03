A la Joyeuse franquette le gueulard Nilvange, samedi 30 mars 2024.

A la Joyeuse franquette Poèsies.. chansons..blues ..slam ..etc..

Avec Patrick Abrial et Serge Basso de March Samedi 30 mars, 20h30 le gueulard TARIF PLEIN : 10€ | RÉDUIT : 5€

Le premier est auteur, compositeur, interprète, le second est poète. En plus d’être amis, ils ont en commun un goût profond pour la bonne chanson, la poésie, la musique et un dégoût prononcé pour les cons de tous poils et de toutes plumes qui prêchent la haine et l’égoïsme. Ces affinités électives et culturelles leur ont donné l’envie d’écrire quelques chansons ensemble.

Ce qu’ils ont fait sans états d’âme en composant quelques ritournelles qui grincent.

Aujourd’hui, fort de leur collaboration, ils ont envie d’aller plus loin et de partager et de faire partager leur complicité en direct. C’est pourquoi ils ont décidé de se produire sur scène.

C’est donc à la joyeuse franquette qu’ils vous invitent à leur table de mots et de musique.

Le menu y est varié, engagé, convivial et sans concession. Il y aura, entre autre, du Vian, du Dimey, du Beaudelaire, mais aussi leurs chansons et leurs textes. Il y aura aussi la guitare et la voix de Patrick toujours prêtes à rugir. Et il y aura surtout leur plaisir et leur complicité d’être ensemble pour faire ce cette soirée un moment de partage , de joie et de poésie ouvert sur le monde..

https://www.facebook.com/serge.bassodemarch

https://www.facebook.com/patrick.abrial.3?comment_id=Y29tbWVudDo3MDg2ODA4NjExMzY4NTcxXzQyNjc2OTA1OTcxOTg0MA%3D%3D

le gueulard 14 rue Clemenceau 57240 Nilvange Nilvange 57240 Moselle Grand Est