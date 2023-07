Forum des associations A la Halle du Nébouzan Lannemezan, 16 septembre 2023, Lannemezan.

Lannemezan,Hautes-Pyrénées

Différentes associations sportives, sociales, culturelles et autres seront à découvrir ! Vous trouverez ce jour-là toutes les informations que vous souhaitez. Avec la mise à disposition de stands. Vous pourrez également assister et participer à des démonstrations de danse, d’arts martiaux, de tir à l’arc …..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

A la Halle du Nébouzan LANNEMEZAN

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie



A wide range of sports, social, cultural and other associations will be on hand! You’ll find all the information you need on the day. Stalls will be available. You’ll also be able to watch and take part in demonstrations of dance, martial arts and archery ….

Podrá descubrir un amplio abanico de asociaciones deportivas, sociales, culturales, etc Encontrará toda la información necesaria ese mismo día. También instalaremos stands. También podrá asistir y participar en demostraciones de danza, artes marciales y tiro con arco ….

Verschiedene Sport-, Sozial-, Kultur- und andere Vereine werden zu entdecken sein! An diesem Tag finden Sie alle Informationen, die Sie sich wünschen. Mit der Bereitstellung von Ständen. Außerdem können Sie Tanzvorführungen, Kampfsportarten, Bogenschießen …. sehen und daran teilnehmen.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65