À LA GUILDE DES SORCIERS – LE COCKTAIL FANTASTIQUE

2022-04-30 19:00:00 19:00:00 – 2022-04-29 20:30:00 20:30:00 70 EUR “Le Cocktail Fantastique” : Venez vivre un moment d’exception en compagnie de Stanislav Yanevski alias Viktor Krum dans la Saga Harry Potter! Pendant 1 heure, vous pourrez échanger librement avec lui, en toute sérénité grâce à notre interprète, tout en délectant vos papilles des différents amuse-bouche et autres verrines spécialement préparés par notre traiteur. Vous vous délecterez avec notre vin pétillant, notre crémant ou nos délicieuses boissons sans alcool, à discrétion. Et enfin, faites un selfie avec l’acteur pour immortaliser ce moment mémorable ! dernière mise à jour : 2022-03-19 par

