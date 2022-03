À LA GUILDE DES SORCIERS – LE BRUNCH FANTASTIQUE Terville Terville Catégories d’évènement: Moselle

Terville Moselle 70 EUR “Le Brunch Fantastique” : Venez vivre un moment d’exception en compagnie de Stanislav Yanevski alias Viktor Krum dans la Saga Harry Potter! Pendant 1 heure, vous pourrez échanger librement avec lui, en toute sérénité grâce à notre interprète, tout en profitant d’un buffet chaud et froid spécialement concocté par notre traiteur, boissons incluses. Et enfin, faites un selfie avec l’acteur pour immortaliser ce moment mémorable ! +33 3 82 88 37 05 https://gogxp.com/la-guilde-des-sorciers/ gogxp

