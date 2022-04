À LA GUILDE DES SORCIERS – LA SOIRÉE ENCHANTERESSE Terville Terville Catégories d’évènement: Moselle

Terville Moselle Terville 50 EUR “La Soirée Enchanteresse” : Lors de cette soirée vous pourrez participer à différents cours de magie avec les professeurs de La Guilde des Sorciers. Vous prendrez part à la chasse aux Horcruxes, et vous ne manquerez pas le spectacle magique de Jay Witlox ! Pendant toute la soirée, défendez l’honneur de votre maison en marquant des points lors des différents cours ou épreuves, ainsi que pour le match des cocktails !!! En effet, chacune des maisons aura son cocktail soft et son cocktail avec alcool, chaque cocktail consommé fera gagner des points à la maison concernée. Mais ce n’est pas tout, de nombreuses surprises vous attendent et de nombreux cadeaux seront à gagner !!! Programme : Cours de culture des sorciers

Cours de potions

Cours de botanique

Cours de Lévitation

Animations diverses

Show de Magie par Jay Witlox

Chasse aux Horcruxes Cocktail de bienvenue offert / Restauration sur place / 8 cocktails originaux +33 3 82 88 37 05 https://gogxp.com/la-guilde-des-sorciers/ gogxp

