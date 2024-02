À la grâce du printemps Marien Guillé Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement, samedi 23 mars 2024.

Conte & poésie à partir de 6 ans dans le cadre du Printemps des Poètes



Marien Guillé, conteur et poète nous embarque pour un voyage intense au pays de la parole vivante qui se partage en bouquets pour les yeux et les oreilles !



Un moment suspendu accompagné par la grâce du conte et de la poésie, pour célébrer le printemps, avec des soleils rieurs, des voyageurs assoiffés et des morceaux de nuit qui naissent au creux de nos lèvres…



Marien Guillé

A partir de 6 ans

Avec L’Éolienne MCE Production



Entrée libre dans la limite des places disponibles. Les tickets sont à retirer une 1/2 heure avant le début de la séance au 1er étage du département jeunesse de la Médiathèque. .

Début : 2024-03-23 16:00:00

fin : 2024-03-23

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

