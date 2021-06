Malicorne-sur-Sarthe Malicorne-sur-Sarthe Malicorne-sur-Sarthe, Sarthe A LA GLOIRE DE…? – BALADE SUR LA SARTHE Malicorne-sur-Sarthe Malicorne-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Malicorne-sur-Sarthe

Sarthe

A LA GLOIRE DE…? – BALADE SUR LA SARTHE Malicorne-sur-Sarthe, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Malicorne-sur-Sarthe. A LA GLOIRE DE…? – BALADE SUR LA SARTHE 2021-07-12 – 2021-08-15 Parking du Château Embarcadère

Malicorne-sur-Sarthe Sarthe Malicorne-sur-Sarthe 0 18 EUR Vous découvrirez peut-être que le moulin d’Ignières a appartenu à Marcel Pagnol, qui tourna son premier film à proximité. Nous vous proposons d’admirer ce lieu par le seul endroit possible, la rivière.

Pour le départ de 10 h, vous prévoyez votre pique-nique.

Pour le départ de 15 h, vous pouvez prévoir votre goûter. Au départ de l’embarcadère devant le château de Malicorne-sur-Sarthe , « La Rêveuse de Saint-Nicolas », bateau de la marine de Loère, vous emmène pour une balade d’environ 1 heure à la découverte de la rivière et des ses curiosités, la faune, la flore, et quelques petites « pépites » bien locales. adaf.asso@gmail.com +33 7 71 14 36 21 https://sites.google.com/view/adaf-asso/saison-2021/sorties-a-la-gloire-de Vous découvrirez peut-être que le moulin d’Ignières a appartenu à Marcel Pagnol, qui tourna son premier film à proximité. Nous vous proposons d’admirer ce lieu par le seul endroit possible, la rivière.

Pour le départ de 10 h, vous prévoyez votre pique-nique.

Pour le départ de 15 h, vous pouvez prévoir votre goûter.

Détails Catégories d’évènement: Malicorne-sur-Sarthe, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu Malicorne-sur-Sarthe Adresse Parking du Château Embarcadère Ville Malicorne-sur-Sarthe lieuville 47.81451#-0.09162