Lambesc Moulin de Bertoire Bouches-du-Rhône, Lambesc À la force du vent, le travail du meunier et la fabrication de la farine Moulin de Bertoire Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc

À la force du vent, le travail du meunier et la fabrication de la farine Moulin de Bertoire, 18 septembre 2021, Lambesc. À la force du vent, le travail du meunier et la fabrication de la farine

le samedi 18 septembre à Moulin de Bertoire

L’association de Conservation du Patrimoine de Lambesc vous présente la meunerie et la fabrication de farine « comme à la maison » : démonstration du travail du meunier à **14h30**. Pour les enfants : atelier dessin sur le thème « Moulins et jardins imaginaires » et stands de jeux. **Renseignements : 04 42 92 93 77** Présentation, démonstration et atelier autour de la meunerie Moulin de Bertoire 6461 Avenue Léo Lagrange Lambesc Lambesc Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Lambesc Autres Lieu Moulin de Bertoire Adresse 6461 Avenue Léo Lagrange Lambesc Ville Lambesc lieuville Moulin de Bertoire Lambesc