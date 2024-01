GELSOMINA A LA FOLIE THEATRE – PETITE FOLIE Paris, dimanche 24 mars 2024.

Gelsomina, enfant naïve, vendue par sa mère à un hercule de foire brutal, Zampano : une formidable épopée, entre soumission et révolte, adaptée du film La Strada de Fellini.Gelsomina et Zampano sillonnent les routes d’Italie, menant l’âpre vie des forains. Zampano ne cesse de rudoyer Gelsomina. Elle éprouve cependant un certain attachement pour lui. Cette histoire va brusquement basculer dans le drame. L’adaptation de Pierrette Dupoyet, à la fois originale et fidèle, a été saluée par Federico Fellini lui-même.

Tarif : 18.00 – 24.20 euros.

Début : 2024-03-24 à 19:00

A LA FOLIE THEATRE – PETITE FOLIE 6, RUE DE LA FOLIE-MÉRICOURT 75011 Paris 75