LA PORTE A COTE A LA FOLIE THEATRE – PETITE FOLIE Paris, 10 février 2024, Paris.

Mise en scène : Raphaël PelissouAvec : Johan Schies et Betty PelissouCatégorie : ComédieDurée : 1h15Age : Tout public Osez poussez la porte à côté ! Enfin une comédie pour apprendre à détester (ou pas) ses voisins…Il prenait sa voisine pour une lesbienne de gauche. Raté, c’est une hétéro de droite. Elle imaginait son voisin incapable d’épeler son nom. Pas de pot, il est fan de Marguerite Duras. Point commun : aucun. Phase œdipienne, troisième Reich, boîte de nuit et poisson cru : tout y passe et rien ne va ! Ces deux-là se détestent très cordialement et avec beaucoup d’application. Alors, qui de la psy ou du commercial en produits laitiers aura le dessus ?Vous allez adorer les voir se détester !

Tarif : 18.00 – 24.20 euros.

Début : 2024-02-10 à 21:00

Réservez votre billet ici

A LA FOLIE THEATRE – PETITE FOLIE 6, RUE DE LA FOLIE-MÉRICOURT 75011 Paris 75