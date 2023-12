COLETTE,L’INCORRIGIBLE… A LA FOLIE THEATRE – PETITE FOLIE Paris, 26 janvier 2024, Paris.

Mise en scène : Nathalie ProkhorisAvec : Nathalie ProkhorisDirection d’actrice : Christine CulerierCatégorie : ContemporainDurée : 1h05Age : Tout public Un roman en suspens ? Colette ruse, esquive. Au cœur de la bataille, surgissent soudain des pans de sa vie. Un voyage vagabond, facétieux et tendre.Dans “l’antre” de l’écrivaine, parmi le désordre des papiers écrits, jetés, repris, nous assistons à la naissance d’une vocation à écrire.Colette plonge à la source de son inspiration, l’enfance, ce paradis perdu où règne Sido, sa mère. Peu à peu, au fil des mots triturés avec gourmandise, au détour de souvenirs, émerge la figure énigmatique et secrète de son père, le Capitaine Jules Colette.Presse : LeMonde.fr – Cristina Marino« Tout repose avant tout sur la puissance évocatrice de la parole de Nathalie Prokhoris et c’est là que la magie opère à plein. » Aligre FM – Viviane Matignon« Un spectacle dont le maître mot est : Raffinement. »

Tarif : 18.00 – 24.20 euros.

Début : 2024-01-26 à 19:30

A LA FOLIE THEATRE – PETITE FOLIE 6, RUE DE LA FOLIE-MÉRICOURT 75011 Paris 75