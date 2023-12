LA POUSSETTE DE LOLA A LA FOLIE THEATRE – PETITE FOLIE Paris, 6 janvier 2024, Paris.

Mise en scène : Marie Burel Avec : Marie Burel Catégorie : Théâtre musical marionnettes Durée : 30 minutes Age : Tout public Lola s’éloigne en jouant avec sa poussette. Mais pas de panique ! Grâce à la danse du courage et aux animaux de la forêt, tout va s’arranger. Dans la forêt, Lola va croiser un castor catastrophé, un lapin grincheux, un renard frileux et plus d’amis encore ! Une pièce interactive avec des marionnettes, des chansons populaires, des musiques originales pour sensibiliser les enfants à l’altruisme et à la pensée positive. Presse : Fou de théâtre – Frédéric Bonfils – 30 septembre 2019 « Tendre, touchant et attachant, voilà les adjectifs qui me viennent à l’esprit quand je pense à ce joli spectacle. On passe un moment très agréable»

Tarif : 12.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-01-06 à 17:00

A LA FOLIE THEATRE – PETITE FOLIE 6, RUE DE LA FOLIE-MÉRICOURT 75011 Paris 75