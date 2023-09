PIAF EST DANS LA PLACE ! A LA FOLIE THEATRE – PETITE FOLIE Paris, 1 octobre 2023, Paris.

PIAF EST DANS LA PLACE ! A LA FOLIE THEATRE – PETITE FOLIE a lieu à la date du 2023-10-01 à 19:00:00.

Tarif : 18 à 24.2 euros.

PIAF est dans la place ! – de Delphine Gustau et Johnny PrieurQuelles chansons aurait aimé chanter PIAF aujourd’hui ? Aya Nakamura ? Johnny Hallyday ? NTM ? Beyoncé ? …Pour les 60 ans de sa disparition Piaf fait son Come-Back ! La Môme déboule dans notre époque, et s’empare des tubes d’aujourd’hui en les interprétant sur ses airs les plus populaires.Un tourbillon de folie inédit et drôle !Du dimanche 3 septembre au dimanche 17 décembre 2023Dimanches à 19h00LA PRESSE EN PARLE : (Web) CultureLLes – 1er Mai 2022- Laurence TRINQUETPiaf renaît littéralement sous nos yeux. On chavire pendant plus d’une heure de la dérision à la poésie…de l’émotion à l’humour. Pépite à voir absolument !MIDI LIBRE – 31 Juillet 2022- Marc SANTACANA« Le public « piaffe » d’impatience en attendant les nouvelles mesures et s’amuse à redécouvrir les paroles des tubes incontournables.

Réservez votre billet ici

A LA FOLIE THEATRE – PETITE FOLIE

6, rue de la Folie-Méricourt Paris 75011

